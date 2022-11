SKF wint tweede Climate Award van Tongeren

Riemst Eigenaar is inbreker dadelijk op het spoor: “ik zag mijn gestolen spullen al op het voetpad voor zijn woning liggen”

Twee inbrekers riskeren elk een celstraf van 12 maanden omdat ze in de nacht van 1 op 2 november vorig jaar binnendrongen in een woning in Riemst. Ze namen twee elektrische fietsen en andere spullen mee maar de eigenaar stuurde de politie na de inbraak in zijn woning dadelijk naar het juiste adres.

