Sint-Truiden zoekt passagiers om mee te vliegen tijdens Ballonhappening

Het is dit jaar de 25ste keer dat de Sport- en Ballonhappening plaatsvindt op de Grote Markt van Sint-Truiden. Vanaf 18u30 is het mogelijk om zelf te genieten van een prachtig uitzicht over de stad. Wie wil meevliegen met een van de luchtballonnen kan zich inschrijven bij René Mathei via het nummer 011 48 43 23 of 0475 60 60 78. Plaatsen zijn beperkt en een vlucht kost 150 euro per persoon.