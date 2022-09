Sint-Truiden zet in op een ecologische Kerst met kunststoffen schaatspiste: “Net echt ijs, zelfs beter voor de beenspieren en nog groter schaatsplezier dan anders”

“Samen met Shop & The City Sint-Truiden zijn we op zoek gegaan naar een fantastisch en volwaardig alternatief voor onze vaste waarde op de kerstmarkt”, vertelt schepen van Middenstand & Citymarketing, Hilde Vautmans (Open VLD). “En met ons alternatief mogen we spreken van een primeur voor onze stad en zelfs voor Limburg. De schaatsbaan die dit jaar op de Groenmarkt zal pronken is volledig uit kunststof gemaakt en 100% CO2-neutraal waardoor we energiekosten uitsparen van 364 huishoudens én 182.000 liter water. Bovendien plant de firma waarmee we samenwerken 182 bomen. Zo worden de CO2-uitstoot van de productie en het transport gecompenseerd.”

Beenspieren

“We zijn vooral heel blij dat we onze trekpleister van vorig jaar opnieuw kunnen creëren op de Groenmarkt. De schaatservaring ligt voor 80% in de buurt van schaatsen op écht ijs. Je kan zelfs met echte schaatsen op de kunststof schaatsbaan, al vraagt dit wel wat extra kracht in de benen. Maar dat is dan weer goed voor onze beenspieren", lacht Hilde Vautmans. “En bovendien is de schaatsbaan 15 vierkante meter groter dan vorig jaar.” De kunststoffen piste wordt bovendien gedecoreerd met hout en ledverlichting voor een nostalgische kerstsfeer.

Na de kerstperiode wil het stadsbestuur evalueren of de ecologische schaatsbaan een succes was en in de smaak viel bij de bezoekers. “Als dat het geval is, willen we de piste misschien wel aankopen om hem bij meerdere evenementen boven te halen. Op die manier halen we het maximale rendement uit deze investering”, aldus schepen Hilde Vautmans.

“Samen met het stadsbestuur bekijken we ook nog hoe we onze kerstmarkt nóg duurzamer kunnen maken. We zetten volop in op recycling, herbruikbare bekers, CO2-neutrale alternatieven en investeren in een goede infrastructuur om deze voor meerdere jaren te gebruiken. Tot slot bekijken we samen met het bedrijf van de kerstverlichting en Stad Sint-Truiden om deze te laten branden tijdens bepaalde uren en hoe we de overige branduren kunnen compenseren. We gaan ons uiterste best doen om met de huidige situaties rekening te houden en er toch een prachtige winterperiode van te maken”, voegt voorzitter van Shop & The City Philip Bronckaerts toe.

Warme Kerstmis

“Naast de ecologische schaatsbaan komt er ook een reuzekerstboom waar bezoekers een drankje kunnen drinken, enkele eetstandjes en tal van straatanimatie tijdens de koopweekends”, lichten Shop & The City managers Bram & Eline toe. “Zo willen we opnieuw een sfeervolle en warme binnenstad creëren met tal van activiteiten. Ook de ‘Kerstelfenzoektocht’ komt terug en er staan verschillende muziekavonden gepland met als apotheose de grootste openlucht Après Ski van het land op 26 december.”

