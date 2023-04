Sint-Truiden zet dames in de spotlights met Ladies City Day in stijl van ‘la douce France’

DE OUDSTE BELGEN. In Heers is Constance (103) de oudste: “Ooit ben ik even dood geweest. Alles was wit, tot ik de verpleeg­ster zag”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week trekken we naar Heers, waar niemand ouder is dan Constance Claes (103). “Ik heb één advies voor je, en dat is horen, zien en zwijgen”, vertelt de kwieke Limburgse.