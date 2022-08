Sint-Truiden wil ondergrondse restanten van Brustempoort beschermen

“De Brustempoort vormde samen met de Clockempoort de eerste stadspoorten van Sint-Truiden en heeft dan ook een belangrijke archeologische en historische waarde. Hierdoor komt ze in aanmerking voor een bescherming. Een kans die we niet willen laten liggen”, zegt schepen van Onroerend erfgoed, Jelle Engelbosch (N-VA). “Er zijn weinig of geen steden die overblijfselen hebben van poortgebouwen waar de evolutie nog zo duidelijk zichtbaar is. Eerst was de Brustempoort een rechthoekige middeleeuwse poort met voorburcht maar door de jaren heen werd het bouwwerk omgevormd tot een poort met rondeel die aangepast is voor artilleriegeschut.”

Stadsverdediging

De Brustempoort was één van de belangrijkste middeleeuwse stadspoorten van de stadsomwalling van Sint-Truiden. Dit bastion vormde een sleutelpositie in de stadsverdediging en ontstond rond 1082-1084. De Brustempoort was het meest bestreden bastion, omdat ze het zwakste punt van de vesting moest verdedigen.

De restanten van het onderste gedeelte van dit poortgebouw liggen nu onder het begin van de Luikerstraat en het Europaplein. Het geheel is zo’n 7,70 meter diep en telt twee verdiepingen. Het bestaat uit kamers en gangen met schietgaten, schouwen voor kruitdamp en nissen om de lonten in te plaatsen. De muren in silex zijn vermoedelijk overblijfselen van de versterking van 1129. Het gedeelte in baksteen werd voor het grootste gedeelte gebouwd rond 1510.

Tijdens de 16de eeuw werd er voortdurend gewerkt aan de Brustempoort. Na de Franse Revolutie verdwenen de laatste bovengrondse puinresten van de vestingmuren en de stadspoorten. In 1897 werden voor het eerst resten van de oude Brustempoort gevonden toen een rioleringsbuis op de plek geplaatst werd.

Toegankelijk voor publiek

“Het beschermen van onroerend erfgoed heeft als doel de belangrijke erfgoedlocaties in Vlaanderen te behouden voor toekomstige generaties. Als erfgoedstad hopen we ook de Brustempoort te kunnen bewaren. Bovendien rekenen we erop dat we hiermee verdere stappen kunnen ondernemen tot het herstel van Brustempoort naar een functioneel onderdeel van de stad. In het verleden konden mensen de ondergrondse site bezoeken. Na grondige restauratie willen we de ondergrondse overblijfselen van Brustempoort opnieuw toegankelijk maken voor het publiek”, besluit schepen Jelle Engelbosch.

