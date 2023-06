Sint-Truiden wil illegale lening Jef Cleeren en andere bedragen terugvorderen: “Er moet correct worden omgegaan met overheidsgeld”

100 jaar na oprichting van brouwerij in Alken brengen nazaten eigen bier uit: “Maar pilsje zoals dat van onze voorouders is het zeker niet”

Nicolas Soenen en Thomas Neven, de vijfde generatie ‘Boes’ die achter de Brouwerij Alken-Maes zitten, hebben met ‘Bitter Boeske’ een eigen bier op de markt. Een pilsje zoals hun voorvaders Alken Maes brouwden, is het niet, maar hun recept is wél onmiddellijk een schot in de roos. “Onze eerste batch was na een dag al volledig uitverkocht”, klinkt het bij de neven.