Sint-Truiden waarschuwt inwoners voor huidkanker met campagne ‘Pet bij, huid blij’

Sint-TruidenDe zomer staat voor de deur, de zon komt steeds vaker tevoorschijn en de temperaturen gaan al flink de hoogte in. Kortom: heerlijk genieten, maar tegelijkertijd kan de uv-straling van de zon voor heel wat problemen zorgen. Om de Truienaars attent te maken op de risico’s van langdurige en onbeschermde blootstelling aan de zon, komt het stadsbestuur met de campagne ‘Pet bij, huid blij' op de proppen. Filmpjes van dermatologen, kunstzinnige hoofddeksels en zonnecrème doen hun intrede in Sint-Truiden.

Op de vooravond van de 24ste Europese Euromelanomadag wordt ‘Pet bij, huid blij’ gelanceerd. Op die dag willen Europese dermatologen iedereen leren hoe melanomen in een vroeg stadium herkend en ontdekt kunnen worden om huidkanker te voorkomen. “Eens dergelijke tumoren een vergevorderd stadium hebben bereikt, is er voorlopig nog weinig aan te doen", zegt schepen van Lokaal gezondheidsbeleid Stijn Vanoirbeek (CD&V). Hij maakte de ziekte zelf van dichtbij mee. “Mijn moeder is overleden aan huidkanker", klinkt het. “Ik kan het belang van zelfonderzoek dus niet genoeg benadrukken. Zie je een verdacht plekje? Spreek hier dan over met je huisarts of maak een afspraak met je dermatoloog om erger te voorkomen.”

Meer diagnoses

Die oproep blijkt van cruciaal belang want dermatologen zien meer en meer mensen met huidkanker. Tegen 2025 zal het aantal melanoomhuidkankers wereldwijd stijgen met 18% tot 340.271 gevallen per jaar, terwijl de sterfgevallen met 20% toenemen tot 72.886. Tegen 2040 zullen jaarlijks bijna 500.000 mensen worden gediagnosticeerd en zullen 105.904 aan de ziekte overlijden.

© Karolien Coenen

Om iedereen aan te zetten om een pet te dragen, zonnecrème te smeren en langdurige blootstelling met de zon te vermijden, geven Truiense dermatologen Decraene, Leys en Peeters deskundige uitleg via filmpjes. Bovendien werd beelden kunstenaar Kore Hermans opgetrommeld om 100 petten te pimpen tot echte kunstwerkjes. “We willen al onze inwoners overtuigen om voorzorgen te nemen en een pet te dragen. We geven die toffe hoofddeksels per twee weg via een winactie op de sociale media van de stad. Op die manier kan je zelfs aan ‘twinning’ doen. Ouders kunnen zo bijvoorbeeld het goede voorbeeld geven aan hun kinderen", klinkt het. De eerste 100 personen die met de hashtag PetBijHuidBlij reageren en tonen hoe ze zich beschermen tegen de zon, winnen twee petten.

Zonnecrèmedispenser

Ten slotte is ook smeren belangrijk. “Zorg er in elk geval voor dat je huid niet verbrandt", gaat Vanoirbeek verder. “Daarvoor heb je zonnecrème van minstens factor 30 nodig. En wie de komende maanden naar Sint-Truiden komt om te shoppen of voor een terrasje, heeft geen excuus meer. Dankzij de nieuwe zonnecrèmedispenser op de Groenmarkt heeft iedereen altijd zonnecrème bij de hand.”

© Karolien Coenen

© Karolien Coenen