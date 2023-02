Sint-Truiden viert twee weken carnaval met kermis, fuiven én eindelijk weer stoet: “Overal in de stad ga je carnaval zien, ruiken en voelen”

Sint-TruidenSint-Truiden maakt zich stilaan klaar voor het hoogtepunt van het carnavalsseizoen: de 76ste Internationale Verloure Moondagstoet op maandag 20 februari. Maar voor het zover is, baadt de stad nog twee weken in carnavalssfeer met tal van activiteiten.

Carnavalsvereniging Koninklijke Orde van de Commeduur heeft samen het stadsbestuur een uitbundig programma in elkaar gestoken. “Zo werken we toe naar een uitzinnig non-stopfeestweekend in de hoofdstad van Haspengouw. Het succesvolle Faat verklieëd bal is op zaterdag 18 februari. Op zondag 19 februari vindt de traditionele Machtsoverdracht plaats in het stadhuis op de Grote Markt en op maandag 20 februari sluiten we het carnavalsweekend af met het Verloure Moondagbal in het feestpaviljoen op de Groenmarkt”, vertelt Giani Creten, Vice-Opper en Proclameur van de Koninklijke stadscarnavalsvereniging Orde van de Commeduur.

“Voor het eerst sinds 2020 rijden er terug kleurrijke, feestelijke praalwagens vol met ambiancemakers en snoepgoedstrooiers door onze straten die met open armen door de Truienaars worden ontvangen. In totaal nemen maar liefst 45 carnavals- en folkloreverenigingen deel”, vertelt een enthousiaste schepen van Carnaval, Hilde Vautmans (Open Vld). “Onze stad ademt carnaval. Truiens striptekenaar Kim Duchateau tekende dit jaar de opvallende affiche voor ‘Carnaval in Sintruin 2023’. Ook in het stadscentrum zal je overal carnaval zien, ruiken en voelen. Zo worden de ramen van horecazaken beschilderd met leuke carnavalstekeningen”, klinkt het.

Volledig scherm Carnaval in Sint-Truiden. Stadsprinsen Lore I en Steve 1 © Stad Sint-Truiden

De stoet rijdt vanaf 13u33 via Schurhoven, Nieuwpoort, de Houtmarkt, de Plankstraat, het Heilig Hartplein, de Luikerstraat, het Europaplein, de Naamsevest, de Clockemstraat, de Stapelstraat, het Sint-Martenplein, de Rijschoolstraat, de Kazernestraat, het Sint-Martenplein, de Breendonkstraat, de Diesterstraat , de Beekstraat, de Zoutstraat, de Groenmarkt en dan terug via de Diesterstraat naar de Abdijstraat door het stadscentrum.

Kermis, andersvalidenfuif en kinderfeest

Maar voor het zover is, heeft Sint-Truiden eerst nog vanalles anders te vieren. “Op zondag 12 februari zijn alle kinderen welkom op het Kindercarnavalfeest XXL vanaf 13u11 in het feestpaviljoen op de Groenmarkt. Op 14 februari is daar ook een senioren dansmatinee om 13u33. En uiteraard hoort bij carnaval in Sint-Truiden ook kermis. De tientallen kraampjes en acties zijn geopend van vrijdag 17 februari tot vrijdag 24 februari”, legt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) uit.

“Op donderdag 16 februari is het dan weer tijd voor de grote andersvalidencarnavalsfuif in de tent van de Groenmarkt”, zegt schepen van Toegankelijkheid, Mieke Claes (N-VA). “Daarnaast voorzien we tijdens de carnavalsstoet op 20 februari een zone waar personen met een handicap in alle comfort naar de stoet kunnen kijken op de Naamsevest ter hoogte van Sint-Vincentius. Zo kan iedereen meegenieten van het spektakel. Bezoekers kunnen vlakbij parkeren maar moeten zich wel vooraf melden bij de dienst Evenementen via info.evenemenen@sint-truiden.be.

Het volledige carnavalsprogramma vind je op www.raadvanelf.be.

Volledig scherm De nieuwe affiche voor de 76ste carnaval in Sint-Truiden door illustrator Kim Duchateau © Stad Sint-Truiden

