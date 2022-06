Sint-Truiden viert 75ste verjaardag van stripreeks Buck Danny met expo en fietszoektocht

Sint-TruidenDe populaire pilotenstripreeks Buck Danny blaast dit jaar 75 kaarsjes uit. Ter ere van die bijzondere verjaardag opent in Sint-Truiden een boeiende expo in de Minderbroederskerk. Tegelijkertijd wordt een fietszoektocht gelanceerd in het teken van de gevechtspiloot én met een link naar het militaire heden en verleden van Sint-Truiden.

Buck Danny beleefde zijn eerste avontuur in 1947 in het weekblad Robbedoes toen er met de afloop van de Tweede Wereldoorlog een abrupt einde kwam aan de toevoer van Amerikaanse strips. Luikenaars Victor Hubinon en Jean-Michel Charlier riepen de Amerikaanse piloot Buck Danny in het leven die tal van avonturen beleefde. Ondertussen verschenen 58 albums over de heldhaftige belevenissen van deze vliegenier, waarvan 40 van de hand van Charlier en Hubinon.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Tentoonstelling viert 75ste verjaardag van stripreeks Buck Danny. © Karolien Coenen

Volledig scherm Tentoonstelling viert 75ste verjaardag van stripreeks Buck Danny. © Karolien Coenen

De 75ste verjaardag van het stripfiguurtje moet gevierd worden en waar kan dat beter dan in Sint-Truiden, dat een rijke militaire geschiedenis heeft. “Het vliegveld in Brustem, waar nu DronePort gevestigd is, speelde in de Tweede Wereldoorlog een voorname rol in de eindstrijd tegen de Duitse bezetters”, vertelt schepen van Citymarketing en Militaire zaken Hilde Vautmans (Open Vld). “In het Luchtmachtmuseum in de Diesterstraat krijgen bezoekers al een mooi overzicht van de militaire geschiedenis van de voormalige basis van Brustem. Van 1 juni tot en met 2 oktober lopen twee expo’s in de Minderbroederskerk en Droneport waar bezoekers niet alleen kennis kunnen maken met Buck Danny maar ook met een aantal klassieke vliegtuigtypes uit onze geschiedenis.”

Fietszoektocht

Aan de tentoonstelling is bovendien een fietszoektocht verbonden. De route van meer dan 20 km voert je van het Luchtmachtmuseum in de binnenstad naar de voormalige luchtmachtbasis van Brustem. “Op veertien markante locaties, waaronder de twee expo’s, maak je kennis met ons verleden”, vult schepen van Toerisme Nina Kvikvinia (N-VA) aan. “Terwijl je geniet van het prachtige Haspengouwse landschap, passeer je langs bunkers en monumenten. Onderweg kan je je kennis aftoetsen met een wedstrijdformulier, waarmee je onder andere kans maakt op een weekendverblijf én de volledige stripreeks van ‘Buck Danny’.”

De expo in de Minderbroederskerk is van dinsdag tot zondag te bezoeken tussen 10 en 17 uur. De openluchttentoonstelling op Droneport is elke dag open en de fietsroute vertrekt aan het Luchtmachtmuseum in de Diesterstraat 1. Het begeleidend boekje is gratis verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Truiden.

Volledig scherm Tentoonstelling viert 75ste verjaardag van stripreeks Buck Danny. © Karolien Coenen

Volledig scherm Tentoonstelling Buck Danny in Minderbroederskerk te Sint-Truiden. © Karolien Coenen

Volledig scherm Tentoonstelling Buck Danny in Minderbroederskerk te Sint-Truiden. © Karolien Coenen

Volledig scherm Tentoonstelling Buck Danny in Minderbroederskerk te Sint-Truiden. © Karolien Coenen