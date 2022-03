Sint-Truiden trekt kaart van horeca met uitgebreide terraszones tot eind oktober

Sint-Truiden Wordt voormalig schakel­zorg­cen­trum ‘De Kroon' in Sint-Trui­den opvang­plaats voor Oekraïners?

Gemeenteraadslid Carl Nijssens vraagt in een brief aan het Truiens schepencollege om zo snel mogelijk te bekijken waar Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden in de stad. Het voormalig schakelzorgcentrum ‘De Kroon' dat intussen bijna twee jaar leegstaat, zou volgens hem heropend kunnen worden. “Dat is inderdaad één van de pistes die we momenteel onderzoeken", bevestigt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V).

8 maart