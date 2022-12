Sint-Truiden trapt vier weken vol kerstsfeer af met Truiense Nostalgie: “1.300 nieuwe inwoners verwelkomd met Haspengouwse gastvrijheid en ambiance”

Sint-TruidenMet de gezelligste tijd van het jaar voor de deur, zet Sint-Truiden met Truiense Nostalgie vol in op een magische winterbeleving. Dat mochten de nieuwe inwoners van Sint-Truiden als eerste ervaren tijdens het startschot van de kerstmarkt en bovenal een feestelijke decembermaand.

Twee vliegen in één klap: daar ging het Truiense stadsbestuur voor bij de start van de jaarlijkse kerstmarkt. De feestelijke opening werd voor de gelegenheid gecombineerd met een onthaalfeest voor alle nieuwe inwoners van de stad. “Dit jaar mochten we zo’n 1.300 nieuwe inwoners verwelkomen. Met deze festiviteit konden de kersverse Truienaren meteen proeven van onze gastvrijheid, gezelligheid en ambiance”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld).

“Bij de genodigden was er vooral heel wat interesse voor een rondleiding in het stadhuis”, vult Nina Kvikvinia (N-VA), schepen van Toerisme aan. “De gids lichte de geschiedenis van de Trudostad toe terwijl de jongste nieuwe Truienaren en Truinoskes zich intussen helemaal uitleefden op de schitterende schaatsbaan.” Het kunststoffen en dus ecologisch exemplaar werd voor de gelegenheid gratis opengesteld voor kinderen en jongeren.

En ook in de rest van het centrum valt de hele kerstperiode lang vanalles te beleven. “De stad is prachtig versierd, we hebben dit jaar opnieuw onze traditionele kerstboom op de Grote Markt en op de Groenmarkt schittert de Kerstelfenboom. Het wordt dé ontmoetingsplaats voor Truienaren en bezoekers tijdens de eindejaarsperiode. Hier valt dan ook vanalles te beleven zoals muziekavonden, de kerstelfenzoektocht en natuurlijk de schaatsbaan”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.

Gratis parkeren

Nog tot en met 9 januari kan je genieten van de Truiense Nostalgie. Er worden de komende maand drie shopzondagen georganiseerd op 11 en 18 december en op 8 januari. Tijdens die koopweekends zorgen straatanimatie, kerstmuziek en héél veel versiering voor een unieke sfeer. Bovendien parkeer je sinds begin december op zaterdag gratis in parking Centrum (Spaansebrugstraat 16) en Parking Gazo (Tiensesteenweg 6). Op de Shop&Go-plaatsen verspreid over de het hele centrum parkeer je nu een uur gratis in plaats van een halfuur.

Feestmaand

Voor wie van muziek houdt en graag eens zijn dansbenen losgooit, organiseert het stadsbestuur verschillende muziekavonden. De dj kruipt - letterlijk - hoog in de boom/dj-booth en zorgt voor een geweldig feestje. Elke vrijdag en zaterdag van de kerstmarkt, is er zo wel iets te beleven. Enkel op zaterdag 24 december, kerstavond, blijft het stil. En ook voor de après-ski op Tweede Kerstdag die dit jaar niet doorgaat, is een alternatief voorzien. Zo kan je op maandag 26 december alles geven op ‘Let’s Celebrate’, een initiatief van enkele Truiense verenigingen.

