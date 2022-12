Sint-Truiden plant overleg met inwoners rond parkeren nadat stationsparking betalend wordt: “Ongerustheid bij inwoners neemt toe”

Het overleg gebeurt in twee groepen: de bewoners omgeving Fruitwijk enerzijds en de bewoners omgeving Nieuw Sint-Truiden anderzijds. De stad vreest dat er druk gaat komen op het parkeren in die twee buurten en wil daarover in gesprek gaan met de bewoners zelf. Op basis van deze gesprekken kan, indien nodig, het parkeerbeleid in één of meerdere woonzones worden bijgestuurd. Buurtbewoners kunnen op het overlegmoment aangeven of ze het invoeren van een blauwe zone al dan niet willen.

Ongerustheid

“We merken dat de ongerustheid naar aanleiding van het betalend worden van de stationsparking bij de buurtbewoners toeneemt”, zegt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld). “Op dit moment zijn er geen beperkingen in tijd voor parkeren in de omgeving Fruitwijk en de omgeving Nieuw Sint-Truiden. Het zou kunnen dat treinreizigers en langparkeerders hier een gratis parkeerplaats zoeken. We vinden het echter belangrijk dat buurtbewoners dichtbij hun woning kunnen parkeren. Daarover willen we in gesprek gaan met de omwonenden. Zo kunnen we samen tot een juiste en gedragen oplossing komen.”

“We plannen twee keer een overleg met telkens een aparte buurt omdat de situatie voor elk van deze woonzones mogelijks kan verschillen. We zullen luisteren en geven hen inspraak in het parkeerbeleid omdat zij hun buurt het beste kennen.”

In de Prins Albertlaan, de Spoorwegstraat en de Leopold II-straat, de onmiddellijke omgeving van de stationsbuurt, wordt vanaf 1 december de blauwe zone aangepast naar een betalende zone. Daar is nu al een hoge parkeerdruk en geven bewoners aan het stadsbestuur aan dat het moeilijk is om zelf nog een parkeerplaats te vinden. “Voor de bewoners van deze drie straten verandert er niets. Zij kunnen hun huidige parkeerkaart gratis omruilen voor een bewonerskaart betalende zone in onze Parkeerwinkel. De komende weken zullen we hierrond uitgebreid informeren”, besluit waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.

