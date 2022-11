Sint-Truiden plaatst tientallen reewildspiegels voor dier én automobilist: “Kans op ongevallen vermindert aanzienlijk”

Het zijn een soort reflectoren die de kans op ongevallen met reeën aanzienlijk doet verminderen. 80 stuks werden vorige week in de Duraslaan in Sint-Truiden geplaatst. Daar doet het stadsbestuur binnenkort nog 25 bij. “In het verleden gebeurde in de Duraslaan wel vaker ongevallen met overstekend wild. Zo’n verkeersongeval met een ree heeft altijd materiële schade tot gevolg en bovendien is het een vreselijke ervaring. Soms leeft het dier na een aanrijding nog, maar heel vaak is het er erg aan toe. Daarom is het belangrijk om een aanrijding altijd bij de politie te melden, zodat het dier nog gered kan worden of niet nodeloos moet lijden”, zegt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld).