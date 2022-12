Sint-Truiden onder verscherpt toezicht van gouverneur: wat betekent dat voor u?

Limburg Van Sezou tot Bendotti: hier laat je je in de watten leggen met een professio­ne­le scheer­beurt na Movember in Limburg

Tijdens maand november laten mannen hun snor staan om aandacht te vestigen op fysieke en mentale gezondheid bij mannen. Heb jij deze maand deelgenomen aan Movember? Dan zal je wel een scheerbeurt kunnen gebruiken. Van Sezou in Kuringen tot Bendotti in Maaseik: bij deze zes barbiers en herenkapsalons laat je je in de watten leggen met een professionele scheerbeurt in Limburg.

1 december