Sint-Truiden neemt maatregelen om illegale raveparty preventief de kop in te drukken

In gesloten internetgroepen binnen het ravemilieu is sprake van een nieuwe illegale rave op een oud militair domein in de omgeving van Glabbeek. Hierop nam burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) reeds maatregelen. Maar ook in Sint-Truiden heerst er angst voor opnieuw een illegale raveparty op het oude militaire domein in Brustem. “Er gingen zelfs al enkele ballonnetjes op”, vertelt de woordvoerder van Lokale Politie Sint-Truiden. “Ik wil niet te ver uitweiden over de maatregelen die we nemen, maar er zal in elk geval meer politie patrouileeren. We zullen zeker klaarstaan voor mochten er ravers komen opdagen.”