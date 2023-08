Sint-Truiden maakt zich klaar voor 26ste Sport- en Ballonhappening: “We hopen op goed weer zondag”

Wielrennen BK U17 Zita Peeters, Falke Kerkhof en Matteo Vanden Wijngaert: Limburgse nieuwelin­gen pakken drie bronzen medailles

De Limburgse nieuwelingen stonden op het BK in Hoogstraten drie keer op het podium. Bij de eerstejaars meisjes was er een bronzen medaille voor Zita Peeters. Falke Kerkhof deed even goed bij de tweedejaars. Bij de jongens was er een derde plaats voor Matteo Vanden Wijngaert. De Zonhovenaar maakte deel uit van een kopgroep van drie, maar in de spurt miste hij zijn snelle benen. “Jammer, maar ik ben toch tevreden met brons”, vertelt hij.