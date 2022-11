Sint-Truiden laat horeca winterrassen plaatsen

Sint-TruidenDe zomer mag dan voorbij zijn, ook een herfstzon kan deugd doen en daar speelt het stadsbestuur van Sint-Truiden graag op in. Nog tot en met maart 2023 mogen horecauitbaters winterrassen plaatsen om hun klanten in open lucht van een hapje en een drankje te voorzien.

“Verschillende uitbaters stelden ons de vraag of ze een buitenterras mogen plaatsen. Als stadsbestuur willen we de lokale horeca maximaal ondersteunen en geloven we erin dat genieten van elkaars gezelschap in een sfeervol decor ook tijdens de wintermaanden mogelijk moet zijn. Vandaar dat we hebben beslist om tijdelijke winterterrassen toe te laten. De uitbaters mogen de terrassen voorzien van een sfeervolle winterinrichting die past binnen het beeld van de kersthappening -en verlichting die door vzw Trud’Or in het centrum wordt uitgerold”, zegt waarnemend burgemeester en schepen van Horeca Hilde Vautmans (Open Vld).

“We merken dat er in het najaar meer warme en zonnige dagen zijn waardoor er ook meer vraag is van onze klanten om buiten te zitten. We zijn dan ook enorm blij dat het stadsbestuur hierin meedenkt en het mogelijk maakt om extra terrasruimte te voorzien. Wat is er nu zaliger dan een koffie drinken in de stralende winterzon”, vertelt Koen Francis voorzitter van Horeca Sint-Truiden.

“Niet alleen in het centrum maar ook elders in Sint-Truiden is er een mooi horeca-aanbod. Ook die horeca-uitbaters krijgen de kans om hun capaciteit te vergroten met een gezellig winterterras. Na een stevige winterwandeling kunnen de wandelaars hier even op adem komen. De horeca-uitbaters, zowel in het centrum als elders, moeten voor deze uitbreiding van hun terras geen financiële lasten dragen. Met dit initiatief kan iedereen ook in de winterperiode blijven genieten van een ontspannend horecabezoek”, besluit waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.

De winterrassen mogen tot en met 15 maart 2023 geplaatst worden.

