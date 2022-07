Sint-Truiden kiest resoluut voor energiezuinigere ledverlichting in de stad: “Eerste Vlaamse stad waar openbare verlichting al volledig omgeschakeld is”

In 2010 werd de eerste ledverlichting geplaatst in Sint-Truiden. Bevingen-centrum werd toen via een pilootproject van Infrax de eerste dorpskern in België die volledig verled was. Reden te meer om er een vervolg aan te breien in de rest van Sint-Truiden, vond het stadsbestuur. En dus werd in 2020 de doelstelling vastgelegd om tegen 2023 de openbare verlichting integraal om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. “Per jaar werden er ongeveer 2.225 lichtpunten omgebouwd”, vertelt schepen van Duurzaamheid en Energie, Johan Mas (Open VLD). “Zo waren op 17 juli 2022 alle wegarmaturen op de gemeentewegen van Sint-Truiden volledig omgebouwd naar leds. Eind augustus zal ook de strookverlichting aan de zebrapaden volledig verled zijn.”

Besparingen

“Tegen 2030 willen we alle lichtpunten in Vlaanderen ombouwen naar leds", klinkt het bij Fluvius. “Daarom zijn we nu volop, in bijna elke Vlaamse stad en gemeente, bezig om overal om te schakelen op dat energiezuinigere alternatief. In totaal moet dat zelfs voor een jaarlijkse besparing zorgen van 54 miljoen euro.” Bovendien biedt de omschakeling naar leds ook meer mogelijkheden om beter in te spelen op de evoluties in interactieve verlichtingstechnologie.

Volledig scherm Sint-Truiden schakelt als eerste Vlaamse stad openbare verlichting volledig om naar leds. © Karolien Coenen

“Via de versnelde ombouw mikken we vooral op een forse daling van ons energieverbruik, energiekosten en CO2-uitstoot”, legt Ingrid Kempeneers uit. “Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden. Zo gaan we als stad zelf kunnen instellen waar de witte ledverlichting feller of net iets minder moet schijnen. Op die manier zorgen we voor veiligere verkeerssituaties.”

De omschakeling naar ledverlichting levert in Sint-Truiden een verminderd energieverbruik van 40 procent op. “Terwijl we in 2019 nog 2.590.149 kilowattuur elektriciteit verbruikten voor de verlichting en een CO2-uitstoot van 600.915 kg hadde, zitten we nu aan een energieverbruik van 1.742.600 kilowattuur en een CO2-uitstoot van 404.283 kg", klinkt het.

Masterplan

Samen met Fluvius zal de stad nu de volgende stap zetten om het lichtpark nog doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. “Onder begeleiding van Fluvius zijn we gestart met de opmaak van een masterplan voor de openbare verlichting”, zegt Kempeneers. “Zo kunnen we werk maken van de verdere transitie naar een duurzame, energiezuinige, slimme openbare verlichting op maat van de burger.”

Op de gewestwegen in Sint-Truiden is de omschakeling naar ledverlichting nog niet gefinaliseerd. Die verledding wordt door de Vlaamse Overheid geregeld.

Volledig scherm Sint-Truiden schakelt als eerste Vlaamse stad openbare verlichting volledig om naar leds. © Karolien Coenen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.