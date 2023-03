Sint-Truiden is klaar voor bloesemperiode vol activiteiten: “Van schemerwandelingen in de boomgaarden over ritje met de bloesembus tot de jaarlijkse bloesemzegening”

Zondag zet Sint-Truiden de lente in met de jaarlijkse opendeur van de handelaars. “Je kan die dag gezellig zondagshoppen bij onze handelaars en dus is er geen betere dag om ons uitgebreide bloesemaanbod nog eens extra in de etalage te zetten”, zegt schepen van Toerisme Nina Kvikvinia. “Aan de lentebalie op de markt kan je je laten informeren en je onmiddellijk ook inschrijven voor de bloesemactiviteiten.”

“In Haspengouw is de bloesemperiode uitgegroeid tot het hoogtepunt van ons toeristisch hoogseizoen. Hét ideale moment om erop uit te trekken en je te laten overweldigen door de betoverende bloesemweelde. We geven vandaag de aftrap van onze bloesemcampagne en dompelen de stad onder in frisse kleuren waar je vrolijk van wordt. Alles voor een heerlijk lente-gevoel”, vertelt Nina Kvikvinia. “We verwachten dat de temperaturen in april opnieuw de hoogte in zullen gaan en dat we in de paasvakantie dus kunnen genieten van zacht lenteweer. De logies zullen ongetwijfeld snel volzet zijn voor deze periode van het jaar. Tijdig reserveren is de boodschap.”