Sint-Truiden herlanceert ‘Marktcafé, Marktchef en Marktkramer van de Maand’

“Als schepen van Middenstand, Handel én Landbouw en Fruitteelt ligt de Haspengouw Markt me nauw aan het hart. Het is voor menig Truienaren en vele bezoekers van onze stad het moment om Haspengouw echt te ontdekken. Met de vele lokale producten en handelaars die wekelijks het beste van zichzelf geven, creëren we als het ware een supermarkt in buitenlucht in de mooiste streek van het land”, aldus schepen Hilde Vautmans (Open VLD). “Met het herlanceren van het ‘Marktcafé, Marktchef en Marktkramer van de Maand’-concept leren onze bezoekers de vele marktkramers ook écht kennen. Want ook dat is Haspengouw; proeven en genieten in een gemoedelijke sfeer met vrienden of kennissen die uiteindelijk vrienden worden!”