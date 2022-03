Sint-Truiden haalt alles uit de kast om Oekraïners te ondersteunen: “Tewerkstellingscel kan hen richting job in de fruitsector brengen”

Om Oekraïners op te vangen, stelt het stadsbestuur zelf ook enkele ruimtes open. Sinds 16 maart is noodopvang mogelijk in het Hoflokaal op de Minderbroederssite. Vijftien mensen kunnen daar terecht. Er worden maaltijden geleverd en vrijwilligers bieden dag en nacht de nodige medische ondersteuning. Ook het Klokhuis, dat bovendien een OverKopHuis en de uitvalsbasis van jongerenwerking Habbekrats is, doet sinds kort dienst als noodopvang. Nog eens vijftien mensen kunnen daar terecht voor ze toegewezen worden aan een gastgezin.

Volledig scherm De Minderbroederssite. © Foto Karolien Coenen

“Intussen zijn al dertien Oekraïense gezinnen met in het totaal 46 mensen al in een opvanggezin geplaatst. En daarnaast zijn er nog meer dan 140 plaatsen beschikbaar bij andere gezinnen. Die solidariteit is ongezien en we zijn dan ook heel dankbaar voor het engagement van onze inwoners”, vertelt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V).

Uitgebreide begeleiding

In de eerste plaats is het belangrijk dat mensen zich veilig en welkom voelen. Een team van medewerkers van het lokaal bestuur Sint-Truiden is voortdurend bezig met de organisatie en begeleiding van de vluchtelingen. “Enkele dagen geleden kwam een minder mobiele man van 61 bij ons terecht. Hij had niets meer", vertelt schepen van Maatschappelijke Dienstverlening Pascy Monette (Open VLD). “Onze medewerkers vonden wel een geschikte opvangplaats, maar de noden gaan veel verder dan enkel een verblijf: voeding, kledij, medicatie,... Wekelijks zullen we hem nu verder begeleiden. En zijn verhaal is slechts één van de vele vragen om hulp waarmee we elke dag geconfronteerd worden.”

Tewerkstellingscel

“Daarnaast is het belangrijk dat de Oekraïners die in onze stad verblijven elkaar kunnen ontmoeten en steun vinden bij elkaar. Daarom zoeken we een ontmoetingsplaats die permanent toegankelijk zal zijn”, aldus schepen Jo François(N-VA). “En ten slotte willen we als lokaal bestuur een brug bouwen tussen de arbeidsmarkt en mensen op de vlucht uit Oekraïne. Zodra ze beschikken over de nodige documenten willen we hen begeleiden naar werk. Daarom zullen we een tewerkstellingscel activeren. In Sint-Truiden kan dat bijvoorbeeld gaan om arbeidsplaatsen in de fruitsector”, besluit schepen Hilde Vautmans (Open VLD).