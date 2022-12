Sint-Truiden gaat in gesprek over bancontact cashpunt na klachten van inwoners: “Meer discretie, properheid en kleinere geldsommen”

Sint-TruidenSinds enkele maanden kunnen Truienaren geld afhalen bij een bancontact cashpunt op de Grote Markt van Sint-Truiden. Dat is een bankneutrale geldautomaat, maar dat concept sloeg niet meteen aan. Inwoners zien er ook heel wat problemen in: de automaten worden als moeilijk in gebruik, onveilig en vuil ervaren. Daarom ging het lokaal bestuur in gesprek met vertegenwoordigers van Batopin, het bedrijf achter de automaten.

“We hebben de bezorgdheden van de gebruikers via brief overgemaakt aan Batopin. Deze gaan vooral over klantvriendelijkheid, veiligheid, privacy en netheid. Ook nodigden we hen uit voor een gesprek”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld). “Batopin is hier positief op ingegaan en we kwamen tot een constructief overleg.”

“De nieuwe cashpunten worden door een aanzienlijke groep inwoners als moeilijk ervaren. We zijn dan ook vragende partij om samen met Batopin en de bankensector een pilootproject op te zetten rond digicoaches. Via workshops en trainingen kunnen we een grote groep mensen digivaardig maken. Met een steuntje in de rug voelen mensen zich meer zelfzeker en verlaagt de drempel tot het gebruik van het cashpunt. Mensen worden op die manier zelfstandiger en daar heeft iedereen baat bij. We hopen dat ons voorstel wordt aanvaard en we dit pilootproject samen kunnen realiseren”, vertelt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette (Open Vld).

Actieplan

“We hebben een actieplan klaar voor Sint-Truiden waarin maatregelen rond properheid, meer poetsbeurten, en meer discretie opgenomen zijn. De ramen zijn meer geblindeerd waardoor een buitenstaander niet langer kan zien welke bankverrichtingen gebeuren. Tussen de automaten kwamen ook discretiepanelen en binnenkort kan je kleinere sommen geld opnemen. Nog dit jaar zal je bankbiljetten van 10 euro kunnen afhalen”, vertelt Marie Janart van Batopin. “Tijdens het overleg met de stad hebben we vooral inzichten gedeeld rond e-inclusie. We begrijpen de bezorgdheid van het stadsbestuur. Samen met de stad en met de banken zoeken we ook voor deze doelgroep een oplossing.”

“Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen. We voorzien een permanente monitoring op al onze locaties en houden de automaten voortdurend in de gaten. Van maandag tot zaterdag tussen 08-18u is onze helpdesk bereikbaar op 0800 71 302”, besluit Marie Janart. Ook de toegankelijkheid van het gebouw is een bezorgdheid van de inwoners. Batopin overlegt nog met hun architecten hoe dat kan verbeteren.

