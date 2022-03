Sint-Truiden en vzw Enchanté gaan strijd aan tegen lege brooddozen op school

Sint-TruidenDe cijfers over kinderarmoede in Sint-Truiden zijn de afgelopen jaren gestegen. Meer dan 80% van de Truiense scholen gaf al aan dat ze regelmatig ongezonde maaltijden of lege brooddozen aantreffen. Om daar iets aan te doen, slaat het stadsbestuur de handen in elkaar met vzw Enchanté dat iedereen aanspoort om een bedrag te doneren aan scholen.

Via het onlineplatform Brood(doos)nodig kunnen bedrijven, zelfstandigen, handelaars of burgers geld doneren aan één of meer scholen. In ruil daarvoor ontvangen ze een fiscaal attest. De scholen kunnen de gift enkel gebruiken om gezonde voeding aan te kopen. Het nieuwe platform is een initiatief van de vzw Enchanté die mensen die dat nodig hebben ondersteunt met allerlei kleine diensten. Naast Brugge, Leuven, Roeselare en Vilvoorde, zal het nieuwe project ook in Sint-Truiden gelanceerd worden vanaf volgend schooljaar. Het lokaal bestuur van Sint-Truiden gaat zelf optreden als partner door samen met de scholen op regelmatige basis de werking van het platform evalueren.

Stijgende armoedecijfers

De meest recente cijfers over kansarmoede dateren van juli 2021. Toen bleek dat er in Sint-Truiden een stijging van 4% opgetekend werd in vergelijking met 2020. “En ook vandaag zijn er nog te veel leerlingen die geen goedgevulde brooddoos mee naar school krijgen en dus met honger in de klas zitten. Daarom is het zo belangrijk dat we dat project naar Sint-Truiden kunnen halen”, zegt schepen van Flankerend onderwijs Nina Kvikvinia (N-VA). “Er zijn intussen al twaalf scholen die met het nieuwe platform aan de slag willen gaan. En een aantal Truiense scholen zijn ook echt vragende partij om soep te voorzien voor alle leerlingen.”

Buiten dit project onderzoekt de stad wat verder mogelijk is om in samenwerking met de scholen een einde te maken aan de lege brooddozen. “Zo willen we alle scholen in een aanvullend project van brood en beleg voorzien", besluit OCMW-voorzitter Pascal Monette.