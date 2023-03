Sint-Truiden bundelt lekkerste adresjes in eerste horecagids: “100 bistro’s, restaurants, cafés, frituren, ijssalons en takeawayzaken gebundeld in één gouden gids”

Hasselt, Genk, Beringen, Lommel en Tongeren pakten eerder al uit met een eigen horecagids en Sint-Truiden vult voortaan het rijtje mooi aan. “​De Truiense horeca is en blijft een sterk merk. De fantastische Haspengouwse streekproducten in combinatie met onze ondernemende horeca, zorgen voor een ware succesformule”, zegt eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld). “Al die adresjes hebben we nu verzameld in een gids in zakformaat. Het is als het ware de nieuwe ‘gouden gids’ met tal van te ontdekken adresjes en persoonlijke verhalen van horeca-uitbaters, chef-koks, frituristen, telers... En één ding hebben ze met elkaar gemeen: de passie voor topproducten!”

Volledig scherm Het stadsbestuur, de gedeputeerde van Limburg, en voorzitters van Horeca Sint-Truiden en Horeca Vlaanderen stellen de nieuwe horecagids voor. © Mine Dalemans

“Deze gids ademt zonder meer de bruisende sfeer van onze stad uit. We zijn er dan ook van overtuigd dat het mensen zal aanzetten om nog meer horecazaken te ontdekken. Het is niet enkel een promogids, maar ook een leidraad”, klinkt het. “De horeca is het kloppend hart van de stad. Het creëert beleving en gezelligheid. Als beleidsploeg hebben we dit initiatief genomen omdat we de horeca willen ondersteunen. Het is onze manier om aan de ondernemers te zeggen: ga ervoor, onze steun heb je.”

“Het vakmanschap en de passie van onze horeca uit zich in een totaalbeleving voor de klanten. Je proeft Sint-Truiden door de topproducten van eigen bodem op het bord en je beleeft Sint-Truiden dankzij onze gepassioneerde horeca-uitbaters en -medewerkers. Authentiek, uniek, divers en altijd met de glimlach. De Truiense horeca verbindt mensen en maakt van Sint-Truiden een bruisende stad. Op onze mooie terrasjes in de zomer of warm bij elkaar in de winter, bij ons is het het ganse jaar gezellig vertoeven”, vult Koen Francis, voorzitter horeca Sint-Truiden, aan.

30.000 exemplaren

De gids telt meer dan honderd pagina’s boordevol smaakvolle adresjes onderverdeeld in handige rubrieken zoals bistro’s, restaurants, cafés, frituren, ijssalons, takeaway… In totaal worden zo’n 30.000 exemplaren van de horecagids gedrukt. In april worden deze samen met het stadsmagazine van Sint-Truiden aan huis bedeeld. De overige exemplaren worden ter beschikking gesteld aan elke Truiense gast. Je ontvangt ze bij een overnachting in een B&B of hotel, of je kan een gratis exemplaar afhalen bij Toerisme Sint-Truiden.

