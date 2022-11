Sint-Truiden breidt service van e-loket uit

Zepperen IN BEELD. Café ‘t Elfde Gebod kleurt roder dan rood om Duivels naar overwin­ning te supporte­ren

Evenement na evenement werd afgelast in de aanloop naar het WK voetbal, maar daar was in Sint-Truiden weinig van te merken. In café 't Elfde Gebod in Zepperen werd er lustig op los gesupporterd voor de Rode Duivels. Onder het mom van ‘Wat in Qatar niet mag, mag hier wel' vloeit het bier al vlotjes naar binnen en al schreeuwend worden de Duivels naar de overwinning geholpen. Dat het de Rode Duivels effectief gelukt is, is vooral te danken aan de supporterende Truienaren!

23 november