Sint-Truiden betaalt 48.000 euro om sportvelden in Kazelstraat te vernieuwen

Limburg VACATURE: Word jij onze nieuwe stadsjour­na­list in Hasselt?

Waarom sputtert de motor van Quartier Bleu aan de jachthaven? Hoe zit het met de Hasseltse fusiekoorts? En waar moet je zijn voor de lekkerste koffies en hipste shoppingadresjes in de Limburgse modestad? Als freelance stadsreporter voor HLN in Hasselt schrikt geen enkel onderwerp je af. Jij kickt op primeurs, weet wat er leeft en gaat op zoek naar bijzondere menselijke verhalen. Met je smartphone in de aanslag publiceer jij snel en helder artikels in woord en beeld op hln.be.