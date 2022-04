Sint-Trudo Ziekenhuis zoekt nieuwe algemeen directeur

Hasselt Groene Delle krijgt nieuwe wandelrou­te: “Niet meer rond ‘t Koet om kwetsbare natuur te beschermen”

De Groene Delle heeft zonet een gloednieuwe wandellus gekregen, maar die trekt niet meer rond vijver ‘t Koet. Stad Hasselt nam hiervoor het initiatief in samenwerking met Limburgs Landschap en de Regionale Landschappen Haspengouw-Voeren en Lage Kempen. “Een groot stuk van de Groene Delle is niet alleen privé-eigendom, maar vooral kwetsbare natuur. Willen we deze delen vrijwaren, dan is het belangrijk dat bezoekers de juiste weg volgen”, aldus schepen voor Natuur Derya Erdogan (RoodGroen+).

9 april