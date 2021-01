Sint-Trudo Ziekenhuis vecht tegen coronavirus op drie afdelingen: meeste geplande opnames tijdelijk stopgezet

Al geruime tijd test Sint-Trudo patiënten die langer in het ziekenhuis verblijven preventief op corona. Tijdens de kerstperiode werden op die manier voor het eerst besmettingen vastgesteld bij patiënten buiten de corona-afdeling. Eerst op de afdeling geriatrie, snel daarna op een tweede geriatrische afdeling. Op dat ogenblik werd meteen beslist om alle patiëntenbezoek in het ziekenhuis stop te zetten.

Maatregelen

Het ziekenhuis deed er in samenspraak met de gezondheidsinspectie alles aan om de verspreiding tegen te gaan: personeelsleden werden voortdurend getest, er werd toegezien op het strikt gebruik van correcte beschermingsmaterialen op alle afdelingen en er was de nauwgezette compartimentering van afdelingen en personeel en strikte procedures. Die maatregelen bleken echter niet voldoende om verdere besmetting te vermijden.

Nieuwe besmettingen

Ondanks de ervaring van artsen en zorgpersoneel rond corona, en de meest strikte veiligheidsmaatregelen, werden begin januari nieuwe besmettingen vastgesteld, deze keer op de afdeling neuro-cardio. Na het testen bleken uiteindelijk 10 van de 24 personeelsleden en 13 patiënten van die afdeling besmet. “We verwachten elk moment de resultaten door te krijgen van de labo’s die onderzoeken of het hier over een meer besmettelijke variant gaat”, klinkt het bij het ziekenhuis.

De meeste geplande opnames en ambulante behandelingen worden alvast stopgezet tot 1 februari. Alle zorg die via een aparte stroom kan opgezet worden of die levensnoodzakelijk is, kan wel doorgaan in het ziekenhuis. Het gaat dan onder meer om kankerbehandelingen en de vitale functies van het ziekenhuis zoals de spoedafdeling, het operatiekwartier, de labo’s, medische beeldvorming en materniteit.

Vaccins

Voor de zorg die blijft doorgaan in het ziekenhuis blijft een strikte compartimentering gelden met toegewezen personeel per afdeling. Het ziekenhuis voorziet een zeer intensieve screening van patiënten en personeel. Het uitleveren van de vaccins komt niet in het gedrang, omdat de apotheek via een aparte ingang bereikt kan worden en het daar over korte transacties gaat.