Sint-Trudo Ziekenhuis opent geboorteloket voor kersverse ouders

In Sint-Truiden gebeurt de aangifte van een pasgeboren baby normaal binnen de 15 dagen na de geboorte via afspraak op het stadskantoor. Daar komt voortaan verandering in. Met het gloednieuwe geboorteloket in het Sint-Trudo Ziekenhuis biedt het lokaal bestuur ouders vanaf vandaag een eenvoudigere oplossing. Het loket is er elke dinsdag en vrijdag van 9 tot 12u open en bevindt zich links in de inkomhal.

“Met een pasgeboren baby in huis is de verplaatsing naar het stadskantoor lang niet altijd vanzelfsprekend”, verduidelijkt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld). “Met het geboorteloket willen we kersverse ouders de mogelijkheid geven om de aangifte van de geboorte van hun kind rechtstreeks in het ziekenhuis af te handelen. Dat is veel praktischer. We besparen op die manier de ouders een trip naar het stadskantoor zodat ze maximaal kunnen genieten van het prille familiegeluk. Maar wees gerust: als papa’s zoals vroeger, in hun eentje de aangifte willen komen doen in het stadskantoor en nadien een pint willen gaan drinken, kan dat natuurlijk ook nog altijd”, lacht Vautmans.

Volledig scherm Maité Pirard en Simon Wouters met baby Josephine huldigen het nieuwe geboorteloket in het Sint-Trudo Ziekenhuis in. © Mine Dalemans

En ook het team van de materniteit in Sint-Trudo is blij met de komst van het geboorteloket. “Voor onze mama’s en papa’s is het zeker een mooie service dat zij hier meteen in het ziekenhuis de aangifte voor hun kindje al in orde kunnen brengen. Het kan gewoon tussendoor in de periode dat ze hier toch heel wat uurtjes spenderen en op maat van de slaapjes en voedingsmomenten van hun baby. Dat is super”, aldus Christine Cardinaels, hoofdvroedvrouw in Sint-Trudo.

