Sint-Trudo Ziekenhuis investeert in Da Vinci robot voor snellere prostaatoperaties

Genk Na toenemende agressie tegen stadsmede­wer­kers voeren vakbonden actie: “Angst is zo groot dat sommigen niet meer durven werken”

De vakbonden ACV en ACOD Limburg voeren donderdag actie aan het stadhuis van Genk, nu de medewerkers er steeds vaker te maken krijgen met agressie. Burgemeester Wim Dries (CD&V) legde twee weken geleden nog een plaatsverbod op aan een burger die verbaal agressief werd tegen een medewerker op het Balieplein. “Een bedreigende situatie, die absoluut onaanvaardbaar is. We denken eraan om veiligheidsagenten in te zetten”, zegt Wim Dries.

7 maart