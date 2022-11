Sint-Trudo Ziekenhuis bouwt nieuwe cleanroom om apotheek futureproof te maken

Bepaalde medicatie, zoals preparaten voor chemotherapie, moet door het personeel in de apotheek zelf bereid worden om binnen een bepaalde tijdspanne toegediend te kunnen worden. Die preparaten kan Sint-Trudo ook in de toekomst zelf blijven maken in haar nieuwe cleanroom.

“Dankzij de realisatie van een cleanroom in ons ziekenhuis, zullen we onze oncologische patiënten ook in de toekomst op de best mogelijke wijze kunnen verder helpen”, verklaart Joan Vlayen, hoofdarts in Sint-Trudo. “In alles wat we hier doen staat de kwaliteit van zorg voor onze patiënten voorop. Voor chemotherapie en radiotherapie zijn er complexe schema’s, die we moeiteloos op elkaar kunnen afstemmen. Iemand die chemotherapie krijgt, moet lastminute een bloedonderzoek krijgen, om de bereiding à la carte en op maat van de patiënt te kunnen doen. Zo kunnen we tot op het moment zelf aanpassingen doen in de chemo in functie van het klinisch beeld van de patiënt.”

Volledig scherm Bouw van een nieuwe cleanroom in Sint-Trudo. © Sint-Trudo Ziekenhuis

“Als we geen cleanroom zouden bouwen, zou die werkwijze in de toekomst in het gedrang komen en zou de patiënt meerdere verplaatsingen moeten doen. Een voor de waardenmetingen en een voor wanneer de behandeling dan effectief kan geleverd worden vanuit een andere apotheek. Dat zou niet patiëntvriendelijk zijn”, zegt Ingrid Stockmans, hoofdapotheker in Sint-Trudo. Bovendien is het ook zo dat op basis van laboparameters die genomen worden bij de aanvang van de behandeling dan alsnog in 5 à 10% van de gevallen de therapie zou uitgesteld moeten worden. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn voor de patiënt én het zou een verspilling van dure medicatie betekenen, iets wat we als ziekenhuis uiteraard ook willen voorkomen.”

Toptechnologie

Jo Nelissen, oprichter en CEO van ABN Cleanroom Technology, licht toe: “De nieuwe ziekenhuisapotheek wordt uitgerust met ons VIX-concept waarmee de bruikbare ruimte kunnen optimaliseren, de energiekosten minimaliseren en de duur van de bouwwerkzaamheden verkorten.”

“Dankzij dit project kunnen we de doorlooptijd van de chemobehandelingen ook in de toekomst zo vlot mogelijk laten verlopen, een heel belangrijk element, waar de patiënt absoluut baat bij heeft”, besluit Joan Vlayen.

