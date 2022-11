Sint-Trudo Ziekenhuis bouwt nieuwe cleanroom om apotheek future-proof te maken

“Dankzij de realisatie van een cleanroom in ons ziekenhuis, zullen we onze oncologische patiënten ook in de toekomst op de best mogelijke wijze kunnen verder helpen”, verklaart Joan Vlayen, hoofdarts in Sint-Trudo. “In alles wat we hier doen, staat de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten voorop. Voor chemotherapie en radiotherapie zijn er complexe schema’s die we moeiteloos op elkaar kunnen afstemmen. Iemand die chemotherapie krijgt, moet last minute een bloedonderzoek krijgen, om de bereiding à la carte en op maat van de patiënt te kunnen maken. Zo kunnen we tot op het moment zelf aanpassingen doen in de chemo, in functie van het klinisch beeld van de patiënt."