Shop & The City beloont lokaal shoppen in Sint-Truiden nog meer

“De nieuwe scanactie die onlangs werd ingevoerd is daarom de kers op de taart! Het is belangrijk dat bezoekers en shoppers blijven terugkeren”, zegt schepen van handel en markten, Hilde Vautmans (Open Vld). “Voortaan belonen we maar liefst 300 scanners per maand met 5 euro, 10 euro en 3 keer 150 euro. We zien nu al dat deze actie aanslaat. Als we naar het aantal scans van het afgelopen shop weekend kijken, scanden er op één weekend al meer dan 3000 shoppers in een van de deelnemende winkels. Van deze scanners wonnen exact 100 shoppers via het nieuwe systeem extra shopbudget.”