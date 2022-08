Schoolomgeving Wilderen wordt komende maand aangepakt voor veiligere verkeerssituatie

Landen Landen is zot van koers en organi­seert voor het eerst een WK

Dat wielrennen in de lift zit, is duidelijk. Op radio en tv is het tegenwoordig al wielrennen wat de klok slaat en ook in de glooiende Landense velden kom je heel wat fervente fietsers tegen. Landen zet tijdens de jaarlijkse kermis in op deze trend en organiseert een aantal toffe wieleractiviteiten waaronder het allereerste WK loopfietsen....

2 augustus