Schietpartij tijdens schermutseling in bar Sint-Truiden: twee gewonden

Sint-Truiden Sint-Trudozie­ken­huis vraagt voortaan Covid Safe Ticket aan bezoekers

De coronacijfers schieten de lucht in en dus verstrengen verschillende ziekenhuizen hun bezoekregeling opnieuw. In het Sint-Trudoziekenhuis moeten bezoekers vanaf vrijdag hun Covid Safe Ticket tonen en kunnen patiënten nog maar één bezoeker een uur per dag ontvangen.

28 oktober