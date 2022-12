RESTOTIP. Minimale moeite, maximaal genieten bij traiteur en cateringzaak Eve’licious in Sint-Truiden: “Door corona zat ik plots zonder werk en begon ik met bakken”

Sint-Truiden WEERBE­RICHT. Kans op bewolking in Sint-Trui­den vanochtend

De ochtend begint met regen, dit zal rond 5 uur beginnen en ongeveer 5 uur aanhouden. In de loop van de middag wordt het tijdelijk droger. Er waait een matige wind vanuit het westen met en een temperatuur van tussen de 7 en 10 graden. Tegen de avond, rond 15 uur, gaat het over in regenachtig.

22 december