REPORTAGE. “Het wringt serieus, wat Veerle heeft gedaan”: Sint-Truiden verdeeld over lot van burgemeester

RECONSTRUC­TIE. Hoe spuitje voor familie en vrienden een staatszaak werd

13:36 “Ja, ik ben inderdaad gevaccineerd in maart.” Drie dagen lang hield de burgemeester van Sint-Truiden de lippen op elkaar en waren het “onze zaken niet”, maar gisteren gaf Veerle Heeren (56) dan toch toe dat ze voorkroop in de vaccinatiewachtrij. Uit gelekte documenten bleek eerder deze week al dat niet alleen Heeren zelf, maar ook verschillende familieleden en vrienden lang vóór het hun beurt was al een corona-prik kregen. Een reconstructie, waarom ze uiteindelijk toch haar ‘inschattingsfout’ toegaf. Maar of ze daarmee haar burgemeesterssjerp kan redden...