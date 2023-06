Reno maakt fotoboek ‘Ongenezen Wonden’ als eerbetoon aan nazigevangene Paul Paques: “Hij verdient een waardevolle erkenning”

LezersbijdrageIn het kader van zijn eindwerk Fotografie aan LUCA School of Arts C-Mine, maakte Reno Stijnen een fotoboek over politieke gevangene Paul Paques. De student uit Sint-Truiden stelde ‘Ongenezen Wonden’ zondag 28 mei voor, tijdens de 80-jarige herdenking van de nazirazzia in de stad.