Al minstens 10.000 mensen op illegale raveparty in Sint-Trui­den: "Sfeer op terrein is niet vijandig, maar kan snel omslaan”

De illegale rave op het militair domein in Sint-Truiden is nog steeds aan de gang. De gouverneur nam voormiddag de leiding over van het lokaal bestuur van Sint-Truiden en spreekt over een zeer ernstige situatie. “Er is sprake van zo’n 10.000 aanwezigen en dat gaat niet over een gewone fuif. Dit gaat over zeer ernstig drug- en alcoholgebruik”, klinkt het. De illegale rave wordt niet stilgelegd, al zal er vanavond wellicht onderhandeld worden om de rave (vreedzaam) te beëindigen.