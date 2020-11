Rechtbank buigt zich over pesterijen bij Defensie: “Het begon met mondelinge verwijten, maar ging over in diefstallen en nachtelijke bezoekjes”

Sint-Truiden/ElsenbornEen 21-jarige man uit Buggenhout ging in de winter van 2017 en het begin van 2018 door een hel tijdens zijn basisopleiding bij Defensie. “Het begon met mondelinge verwijten, maar ging over in diefstallen en nachtelijke bezoekjes”, vertelde hij vrijdagmorgen in de correctionele rechtbank. Zeven mannen worden er vervolgd voor pestgedrag op het werk en belaging. Toch lijken heel wat van de gebeurtenissen onderdeel van de aparte wereld die Defensie is.