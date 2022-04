Proefcentrum Fruitteelt wint ‘Idee van het jaar' met Impactmeter voor milieubewuste teelt

Femke De Vis die de Impactmeter creëerde, kon van de vijf kandidaten het meest overtuigen. Ze wint met haar innovatief idee een trofee en een prijs van 1.500 euro waarmee de Impactmeter nog verfijnd zal worden. De Impactmeter zit geïntegreerd in EVA®, de slimme app van pcfruit die fruittelers helpt in hun bedrijfsmanagement. Wanneer ze gewasbeschermingsmiddelen toedienen in hun boomgaard, geeft de app namelijk heel eenvoudig weer welk effect ze mogen verwachten. De nieuwe software houdt bovendien rekening met het tijdstip en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Bovendien krijgt de fruitteler info over de nawerking van de ingezette middelen zodat steeds voor het meest veilige gewasbeschermingsmiddel gekozen kan worden en natuurlijke vijanden alle kansen krijgen.

Quote Verschil­len­de insecten zijn net heel nuttig om in een boomgaard te houden. De Impactme­ter geeft daarom heel eenvoudig weer welk effect bescher­mings­mid­de­len op die nuttige insecten hebben. Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw

Oorwormen en lieveheersbeestjes helpen bijvoorbeeld de bladluizendruk in de boomgaard te controleren, roofwantsen verorberen schadelijke bladvlooien en larven van gaasvliegen zijn vijand van diverse plagen in de fruitteelt. Door aanhoudend onderzoek zijn er steeds meer gegevens beschikbaar over de rol van die nuttige insecten. Daarnaast zijn er veel data over de nevenwerking van gewasbeschermingsmiddelen op die insecten.

“Maar voor veel fruittelers is dat gewoon te veel informatie om door de bomen het bos nog te zien”, zegt gedeputeerde van Landbouw, Inge Moors (CD&V). “Toch hebben ze er alle baat bij om die insecten in hun boomgaard te houden. De Impactmeter geeft hen nu een eenvoudig antwoord met betrouwbare gegevens op hun vraag.” Met een gekleurd lieveheersbeestje zien de telers nu onmiddellijk het effect van hun behandelingen.

Buitenlandse interesse

“Wat ons vooral gelukkig stemt, is dat de prijs voor het ‘Idee van het Jaar’ gekozen werd door een publiek van aanwezige fruittelers," gaat Dany Bylemans, algemeen directeur van pcfruit verder, “Dat betekent voor ons dat zij geloven in een milieuvriendelijke teelt. De Impactmeter is uniek in de wereld omdat veldonderzoek gecombineerd wordt met internationale databanken. We hopen binnenkort aan te tonen dat deze werkwijze ook voor meer biodiversiteit zorgt in Vlaanderen", klinkt het. “Maar er is alleszins al grote interesse vanuit het buitenland. De Impactmeter is dan ook hét voorbeeld van een digitale technologie die een bijdrage levert voor de moderne, milieubewuste landbouw.”