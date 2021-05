PORTRET. “Hij leerde zijn volk de wereld ontdekken, nu is hij zelf aan zijn ultieme reis begonnen”: bezieler ‘De Blauwe Vogel’ Willy-Paul Carlier (81) onverwacht overleden

Aalst, Opwijk, Asse Stroper die veldwach­ter werd morgen voor rechter

5 mei Voor de Brusselse correctionele rechtbank gaat donderdag het proces van start tegen een veldwachter die verdacht wordt van stropen. De man werd in november betrapt in het Kravaalbos, in het gezelschap van een tweede man. Hij droeg zijn uniform en reed rond in een wagen met veldwachteremblemen. Beide mannen riskeren celstraffen tot 2 jaar en geldboetes tot 250.000 euro.