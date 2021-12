Hasselt Taratata heeft ‘bierkaart van het jaar’: “De focus ligt op Belgische en vooral Limburgse brouwerij­en”

Bij het Hasseltse Taratata aan de Kempische Kaai heerst deze maandag een feeststemming. Het restaurant werd door Gault&Millau bekroond als laureaat in de categorie ‘Bierkaart van het Jaar’. Voor chef-kok Tom Bollen en zijn team was het een aangename verrassing dat ze deze award in ontvangst mochten nemen. “We hebben de zaak overgenomen in volle lockdown en moesten beginnen met potjes voor afhaalmaaltijden. Deze bekroning is de kers op de taart na al het harde werk.”

