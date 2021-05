Politicoloog Dave Sinardet over zaak-Heeren: “Dit straalt negatief af op CD&V, en op de politiek in het algemeen”

Heers Vlaamse regering zal kasteeldo­mein van Heers in volle glorie herstellen: “Het wordt dé plek die straks elke erfgoed­lief­heb­ber zal bekoren”

10 mei Het kasteeldomein van Heers is voortaan in handen van de Vlaamse overheid. Die stap was noodzakelijk om het kasteel - dat al sinds eind vorige eeuw aan het aftakelen is - tóch van verval te redden. Daarvoor wordt er tien miljoen euro uitgetrokken. “Een ‘beginbudget’ waarmee we nog niet het volledige domein kunnen herstellen, maar we zijn vastberaden om deze parel van Heers en Zuid-Haspengouw op lange termijn tot een goed einde te brengen”, aldus Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).