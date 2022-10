Pierard IJzerwaren viert 70ste verjaardag met nieuwbouw en opendeur

Sint-Truiden Truiense charmezan­ger brengt ‘You are my sunshine’ uit

De Truiense charmezanger Freddy Davis heeft met ‘You are my sunshine’ een nieuwe single gelanceerd. De titel doet iets anders vermoeden, maar het gaat wel degelijk om een Nederlandstalig nummer. Het nummer wordt aangekondigd als een vrolijke meezinger en een bewerking van het wereldwijd gekende deuntje. Davis heeft naar eigen zeggen zijn draai gevonden in dit genre van gevoelige ballades met een country-tintje. “Ik hoop dat de mensen zullen mee swingen op dit nummer”, is hij enthousiast. De single is verschenen bij D&V en kan je via alle gekende portals beluisteren.

4 oktober