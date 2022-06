Phil Kevin brengt Tenerife naar Sint-Truiden met eigen feestzaal ‘La Casita’: “Schlagershows, dansavonden, familiefeesten... Als er maar gevierd wordt”

De gemiddelde Truienaar kent ‘La Casita’ als de parochiezaal van Ordingen, maar daar komt binnenkort verandering in. “Eigenlijk is dat heel toevallig gegaan”, vertelt Phil Kevin. “Ik kreeg wel vaker de vraag van fans om meer optredens te geven in de buurt en via mijn dansschool hoorde ik dat de parochiezaal van Ordingen een nieuwe toekomst zocht. Pas op, het is geen saaie, muffe zaal maar een gezellig, wit huisje en het wordt de komende maanden nog een pak fleuriger. We gaan voor typisch Spaanse sfeer!”