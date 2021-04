Personeel Colruyt legt werk neer nadat klant personeelslid aanvalt: “We zijn dagelijkse agressie zat”

Sint-TruidenIn de Colruyt-vestiging in Sint-Truiden is een personeelslid fysiek aangevallen door een klant die zich niet aan de coronamaatregelen wilde houden. Het winkelpersoneel reageert woedend na het incident. Ook de christelijke vakbond ACV Puls betreurt dit “zoveelste voorval” van agressie en roept op tot meer respect.

Toen een klant dinsdag in de Colruyt in Sint-Truiden door een winkelbediende gevraagd werd om zijn kar te ontsmetten, liep het fout. De klant reageerde boos en duwde zijn kar tegen de schenen van de winkelbediende. Daar bleef het niet bij: buiten gooide de man later stenen naar de wagen van het personeelslid en kreeg de winkelbediende ook nog een vuistslag van de klant in het gezicht. Het volledige incident werd op camera vastgelegd en is aan de politie gemeld.

Geen alleenstaand geval

De personeelsleden van Colruyt Sint-Truiden zijn woedend en aangeslagen en benadrukken dat het niet de eerste keer is dat klanten agressief reageren als ze worden aangesproken op het naleven van de coronamaatregelen. “Het gebeurt bijna dagelijks dat we een klant moeten aanspreken op het opvolgen van de coronamaatregelen”, reageert het team. “Vaak staat hen dat niet aan, waardoor we te maken krijgen met zulke agressieve reacties. We hebben het er echt mee gehad”, klinkt het.

Het voltallige personeel zal daarom morgen/donderdag spontaan twee minuten het werk neerleggen uit solidariteit.

Quote Ook bij andere winkels van Colruyt ziet men een stijgend aantal gevallen van fysieke en verbale agressie. Het winkelper­so­neel heeft schrik om klanten aan te spreken, en dat kan niet de bedoeling zijn.

“Wat er gebeurd is, betreuren we ten zeerste, maar het is geen alleenstaand geval”, beaamt Frank Convents van vakbond ACV Puls. “We vragen daarom dringend meer respect voor het winkelpersoneel en zullen alle personeelsleden vandaag ook bloemen bezorgen om hen een hart onder de riem te steken. Want ook bij andere winkels van Colruyt ziet men een stijgend aantal gevallen van fysieke en verbale agressie. Het winkelpersoneel heeft schrik om klanten aan te spreken, en dat kan niet de bedoeling zijn.”

De vakbond zal klanten informeren met een flyer om respect voor het winkelpersoneel te vragen. De bond vraagt ook steun van de directie. “Het opvolgen van incidenten moet beter, dus vragen we dat Colruyt zich burgerlijke partij stelt”, aldus Convents.

Colruyt Group: “We betreuren de feiten”

“We betreuren de feiten die zich in en aan Colruyt Sint-Truiden hebben voorgedaan”, klinkt het intussen in een reactie van Colruyt Group. “We ondersteunen de medewerkers in hun klacht die zij hebben ingediend bij de politiediensten.”

“Het klopt dat we dagelijks klanten moeten aanspreken op het naleven van de maatregelen in onze winkels, maar in het merendeel van de gevallen gebeurt dit nog steeds in zeer constructieve omstandigheden”, klinkt het verder. “Het gebeurt zelden dat dergelijke zaken ontaarden, zoals in Sint-Truiden is voorgevallen.”

Misverstand

Colruyt Group benadrukt wel dat er een misverstand rondgaat over de feiten. “Het klopt niet dat de klant onze medewerker heeft opgewacht na sluitingstijd van de winkel”, zo benadrukt de supermarktketen naar aanleiding van eerdere berichtgeving over het incident. “De discussie is gestart aan de kassa en meteen daarna heeft de rest van de feiten zich buiten de winkel afgespeeld. Volgens onze informatie wist de klant op dat moment niet dat het om een medewerker ging, aangezien deze persoon gelijktijdig aan de kassa stond als klant en niet meer in uniform was omdat zijn dagtaak al was afgelopen.”

“Deze coronacrisis duurt nu al meer dan een jaar en het zijn nog steeds geen makkelijke tijden voor onze mensen in de winkels. Er treedt vermoeidheid op, zowel bij onze klanten als onze medewerkers, en dat is ook helemaal te begrijpen. We blijven hier samen voor staan, werken elke dag hard om de zaken zo constructief mogelijk aan te pakken en vooral respect te hebben voor elkaar, en we willen hier dan ook absoluut de nodige rust bewaren”, besluit Colruyt Group.

