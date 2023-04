Partijgenote steekt middenvinger op naar Veerle Heeren in Truiense gemeenteraad

Handbal Féline Vandenberk en HB Sint-Trui­den winnen beker van België, na één verlenging, in spannende finale tegen KTSV Eupen: “Het heeft nog bloed, zweet en tranen gekost”

Een sfeervolle sporthal ‘Alverberg’ te Hasselt voor de bekerfinale tussen KTSV Eupen tegen HB Sint-Truiden bij de dames. Het werd een stevige finale met een kleine score bij de rust. In de tweede helft nam Sint-Truiden de partij in handen en kon een ruime kloof slaan. Eupen vocht terug en we kregen zinderende slotminuten. De meisjes uit de Oostkantons konden een verlenging (17-17) uit de brand slepen. In die verlenging bleef het adembenemend spannend, maar uitblinkster Estelle Ghijsens met elf doelpunten kon het verschil (21-22) maken. De vierde bekerzege en het Truiense feestje kon losbarsten.