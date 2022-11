Parkeren in het centrum van Sint-Truiden doe je op zaterdag voortaan gratis: “Met het geld dat je bespaart, ga je na het shoppen een kop koffie drinken”

Sint-Truiden Museum De Mindere pakt uit met expo over donuts en burn-outs

Een maand lang laat museum De Mindere bezoekers kennismaken met de DONUT-economie. Tijdens een doe-expo over economische druk, burn-outs, oneindige groei,... wandel je letterlijk in een donut. Je balanceert op de rand van de samenleving, botst op grenzen en ervaart waar het wel goed is om te leven.

15 november