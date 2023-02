Pakkende vredesinstallatie herdenkt één jaar oorlog in Oekraïne: “100.000 kruisjes, voor elke dode één”

Sint-TruidenEind februari is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne precies één jaar bezig en daar staat een groepje vredesactivisten uit Sint-Truiden de komende weken bij stil. Sinds het begin van de oorlog komen ze elke week samen aan de Abdijtoren voor een vredeswake. Nu doen ze dat in de Minderbroederskerk bij een indrukwekkende vredesinstallatie die de 100.000 slachtoffers van de oorlog herdenkt.

‘We need peace’. Met die woorden worden bezoekers elke zaterdag van februari verwelkomd in de Truiense Minderbroederskerk. Door de kerk gonst het geluid van luchtalarmen die in Oekraïne sinds een jaar weerklinken. Op de grond liggen precies 100.000 kleine kruisjes: één voor elk slachtoffer dat het leven liet tijdens de oorlog. Een videoboodschap op het einde met de Oekraïense Olesia en haar zoon die enkele maanden geleden in Sint-Truiden terechtkwamen, laat aanwezigen naar huis gaan met een beklijvend gevoel. Er is nood aan vrede, maar de oorlog is nog steeds bezig.

“Ongeveer een jaar geleden begon de oorlog en werden we overstelpt met heftig nieuws en erge verhalen uit Oekraïne”, vertelt één van de drie Truiense vredesactivisten. “Die beelden raakten ons zo hard dat we - elk apart - dachten ‘daar moeten we iets mee doen'. Mensen verbinden, laten stilstaan bij wat er gebeurt en vooral het signaal geven ‘praat met elkaar’. We hebben zo nood aan vrede.”

Volledig scherm Vredesinstallatie in de Minderbroederskerk in Sint-Truiden. © Karolien Coenen

Volledig scherm Vredesinstallatie in de Minderbroederskerk in Sint-Truiden. © Karolien Coenen

Uit dat idee ontstond op donderdag 3 maart de eerste vredeswake aan de Abdijtoren in Sint-Truiden. Tientallen mensen kwamen een kijkje nemen, brandden een kaarsje, stonden even stil, schreven een vredesboodschap en hoopten mee op vrede in Oekraïne. “Week na week hebben we die vredeswake georganiseerd. In het begin voelden we dat de oorlog iedereen bezig hield, maar na een tijd kwamen steeds dezelfde mensen terug. De heftige beelden uit het nieuws die ons in het begin zo raakten, verdwenen steeds meer op de achtergrond, terwijl de oorlog wel nog steeds doorgaat", klinkt het bij de vredesactivisten. “De laatste vredeswakes hebben we daarom eens per maand gedaan”, klinkt het.

Vredesinstallatie

Omdat de oorlog op 24 februari exact een jaar bezig is, wilden de vredesactivisten iets speciaals doen. “Elke zaterdag van februari kan wie wil tussen 16 en 20 uur een bezoek brengen aan de Minderbroederskerk”, klinkt het. Die wordt een maand lang omgetoverd in een pakkende vredesinstallatie. “We herdenken de 100.000 slachtoffers die er gevallen zijn aan beide kanten van het conflict. En volgens sommige bronnen zouden we dat aantal zelfs maal twee moeten doen.”

Volledig scherm Een eerste groep jongeren kwam gisteren al een kijkje nemen naar het project in de Minderbroederskerk. © Karolien Coenen

“We hopen mensen opnieuw te raken met de vredesinstallatie. Dat ze even stilstaan bij wat één jaar oorlog gedaan heeft. Eind februari, wanneer de oorlog precies een jaar bezig is, stoppen we met de vredeswakes. Wellicht gaan we de kruisjes dan in een kunstwerk gieten zodat het toch een blijvend werk kan worden”, vertelt een van de vredesactivisten. “Maar op 23 februari houden we eerst nog een laatste, 22ste vredeswake in de kerk. We willen dan samenkomen rond de installatie, een vuur laten branden en een warm moment creëren.”

Scholen

De vredesinstallatie is op 4, 11, 18 en 25 februari gratis te bezoeken tussen 16 en 20 uur in de Minderbroerderskerk. Op donderdag 23 februari is er een laatste vredeswake om 19 uur in de kerk. Scholen kunnen buiten de gewone uren een bezoekje brengen aan de vredesinstallatie. Geïnteresseerden kunnen daarvoor mailen naar peter@mediacircus.be.

Volledig scherm Vredesinstallatie in de Minderbroederskerk in Sint-Truiden. © Karolien Coenen

